Устюгов отреагировал смайлом на пост Клебо об отзыве апелляции

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Сергей Устюгов оставил комментарий под постом в «Инстаграме» норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, который попросил сборную Норвегии отозвать апелляцию на его дисквалификацию в марафоне на чемпионате мира. Устюгов отреагировал на пост Клебо смайлом с изображением огня.

Фото: https://www.instagram.com/johanneshk/

Напомним, Клебо первым пересёк финишную черту в классическом масс-старте на 50 км, но был дисквалифицирован. Жюри FIS решило, что норвежец создавал помехи шедшему первым россиянину Александру Большунову. Чемпионом мира был признан норвежец Эмиль Иверсен. 9 марта норвежская федерация подала апелляцию в FIS. Норвежцы просили признать инцидент гоночным и сохранить первоначальные результаты. Вчера, 10 марта, Клебо публиковал пост в «Инстаграме» и попросил отозвать апелляцию. Федерация прислушалась к просьбе Йоханнеса.