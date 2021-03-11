Клебо — о скандальном инциденте с Большуновым: я был зол и разочарован. Мне помог тренер

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал скандальный инцидент с россиянином Александром Большуновым на финише марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Российский лыжник Александр Большунов первым выкатывался на финиш, опередив четырёх норвежцев. Догонявший его Йоханнес пытался протиснуться с краю финишной прямой, где нет лыжни. Проталкиваясь, Клебо коснулся Большунова. Оттолкнувшись от норвежца после контакта, россиянин поставил палку себе между ног и сломал её. Большунов финишировал с одной палкой, пропустив вперёд ещё и Эмиля Иверсена. В итоге Клебо был дисквалифицирован. Чемпионом мира стал Иверсен, а Большунову досталось серебро.
«Пожалуй, хуже всего было ждать. Я пересёк финишную черту и спросил: что случилось? Мне сказали, что всё нормально. Затем пришлось ждать несколько минут. Это было хуже всего. Побывать в комнате жюри — непростое испытание. Мне нужно было контролировать свои эмоции и отстраниться от всех.
В тот момент я не особо рационально мыслил. Я был зол и разочарован. Мне помог тренер Арильд Монсен, который пришёл в комнату несколько часов спустя. Он говорил правильные вещи, благодаря которым я пришёл на ужин, где собралась вся команда. Мы отпраздновали фантастический чемпионат мира.
Это были настоящие американские горки. Было нелегко, не скрою. Но рядом всегда были мои партнёры по команде", — приводит слова Клебо NRK.
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