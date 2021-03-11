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Кирвесниеми: Норвегия знала, их аргументы слабые. Большунов читал Клебо как открытую книгу

Кирвесниеми: Норвегия знала, их аргументы слабые. Большунов читал Клебо как открытую книгу
Другие / Лыжный спорт 0
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Чемпион мира по лыжным гонкам, многократный призёр Олимпийских игр Харри Кирвесниеми прокомментировал решение сборной Норвегии отозвать апелляцию на дисквалификацию Йоханнеса Клебо в марафоне на чемпионате мира, после того как тот попросил команду об этом

«Очень умное решение. Снимаю шляпу перед Клебо. В последующем решении не было бы победителя. Многие считали бы, что ситуация так и осталась неразрешённой. Норвежцы пытались представить дополнительную информацию, но они понимали, что их аргументы слабые», — цитирует Кирвесниеми Ilta Sanomat.

Также он предположил, что Александр Большунов, вероятно, обошёл бы Клебо на финише, если бы не сломал палку.

«Большунов читал Клебо как открытую книгу. Они уже прошли 50 километров, и Клебо вряд ли был бы настолько силён, как обычно. Да и Большунов обычно силён в финальной схватке», — сказал Кирвесниеми.

Устюгов отреагировал смайлом на пост Клебо об отзыве апелляции
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