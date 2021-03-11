Клебо: запомню свои чувства после финиша марафона, а другие ощущения с того дня забуду

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо признался, что не хочет концентрироваться на негативе после скандального инцидента, который случился на финише марафона в рамках чемпионата мира в Оберстдорфе.

Он первым пересёк финишную черту в классическом марафоне на 50 км, но был дисквалифицирован. Жюри FIS решило, что норвежец создавал помехи шедшему первым россиянину Александру Большунову, который сломал палку. Чемпионом мира был признан норвежец Эмиль Иверсен.

«Я не смотрел видео этого инцидента. После финиша марафона я хочу смотреть вперёд. Я никогда не тратил столько сил, как в этой гонке. Я запомню хорошие ощущения, которые испытал после финиша. И постараюсь забыть другие чувства, которые испытал в тот день», — приводит слова Клебо NRK.