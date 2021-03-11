Чешский журналист: Клебо — герой. А Большунов вынужден выслушивать резкие слова о допинге

Чешский журналист Мартин Гашек поделился мнением о соперничестве российского лыжника Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо.

«В социальных сетях, конечно, Клебо — спортивный герой с современной моделью поведения, который получает болельщиков (и спонсоров) благодаря своему образу жизни. А Большунов — русский парень, который после скандала вокруг государственной допинговой системы на Олимпиаде в Сочи вынужден выслушивать резкие замечания», — написал журналист в статье на iSport.cz.

Напомним, Клебо первым пересёк финишную черту в классическом масс-старте на 50 км, но был дисквалифицирован. Жюри FIS решило, что норвежец создавал помехи шедшему первым россиянину Александру Большунову. Чемпионом мира был признан норвежец Эмиль Иверсен. 9 марта норвежская федерация подала апелляцию в FIS. Норвежцы просили признать инцидент гоночным и сохранить первоначальные результаты. Вчера, 10 марта, Клебо публиковал пост в «Инстаграме» и попросил отозвать апелляцию. Федерация прислушалась к просьбе Йоханнеса.