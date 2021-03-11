Нойманова: меня сложно заподозрить в большой любви к русским. Но Большунов исключителен

Олимпийская чемпионка 2006 года в масс-старте чешка Катержина Нойманова поделилась мнением о российском лыжнике Александре Большунове, который завоевал золото в скиатлоне на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе (Германия).

«Меня сложно заподозрить в большой любви к русским. Но он (Большунов. — Прим. «Чемпионата») прекрасно выступал ещё в юниорских соревнованиях до 23 лет.

Он исключителен. Не было ни единого намёка, что у него проблемы с допингом. Сейчас он столкнулся с волной критики, но я со многим не согласна», — цитирует Нойманову iSport.cz.

Напомним, Большунова критиковали на фоне его поступка после финиша командного спринта на чемпионате мира, когда он не сразу подошёл к упустившему лидерство товарищу по команде Глебу Ретивых, в результате чего Россия завоевала бронзу, а не золото.