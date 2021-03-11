Чемпион мира Коукал: Большунова всегда приговаривали к серебру. Он напоминает мне Сундбю

Чемпион мира 2003 года в лыжном марафоне чех Мартин Коукал прокомментировал результаты россиянина Александра Большунова на крупных турнирах. Большунов впервые завоевал золото на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе (Германия), помимо этого на его счету девять серебряных медалей и две бронзовые, завоёванные на чемпионатах мира и Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.
«Клебо всегда побеждает на крупных турнирах. А Большунов всегда проигрывал тому или иному сопернику, будь то Крюгер, Колонья, Нисканен или Рёте. Всегда находился кто-то, кто приговаривал его к серебряной медали.
Большунов напоминает мне Сундбю. Он выигрывал Кубки мира, но всегда находился кто-то, кто лучше готовился к главному соревнованию и побеждал его», — цитирует Коукала iSport.cz.
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