Бывший муж Вяльбе: надо было дать Большунову золото. Клебо мешал, за это нужно наказывать

Эстонский сервисмен сборной России Урмас Вяльбе, бывший супруг главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, поделился мнением о скандальном инциденте на финише марафона на чемпионате мира с участием россиянина Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо.
«Это только моё мнение, но Клебо поехал туда, куда не надо было, потому что трасса была занята, а рядом были свободные места. Почему туда? Скорее всего, это было не специально. Я не понимаю, почему он так сделал, там ведь места мало, это горизонтальный радиус тем более. Но то, что произошло потом, — это для всех ненормальная ситуация. Я давно лыжным спортом занимаюсь, но такого решения спортсмена ни разу не видел.
Нужно было Большунову первое место дать, Клебо — второе и тому, кто шёл за ними, — третье. Это то, как бы я хотел. Клебо помешал – это ясно, и это нехорошо, за такое нужно наказывать, но не так сильно», — цитирует Урмаса Вяльбе Delfi.ee.
Напомним, Клебо первым пересёк финишную черту в классическом масс-старте на 50 км, но был дисквалифицирован. Жюри FIS решило, что норвежец создавал помехи шедшему первым россиянину Александру Большунову. Чемпионом мира был признан норвежец Эмиль Иверсен. 9 марта норвежская федерация подала апелляцию в FIS. Норвежцы просили признать инцидент гоночным и сохранить первоначальные результаты. 10 марта, Клебо опубликовал пост в «Инстаграме» и попросил отозвать апелляцию. Федерация прислушалась к просьбе Йоханнеса.
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