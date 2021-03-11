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Норвежский эксперт отреагировал на отзыв апелляции по дисквалификации Клебо на ЧМ

Норвежский эксперт отреагировал на отзыв апелляции по дисквалификации Клебо на ЧМ
Другие / Лыжный спорт 0
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Норвежский эксперт Торгейр Бьорн прокомментировал решение сборной Норвении отозвать апелляцию на дисквалификацию Йоханнеса Клебо после лыжного марафона на чемпионате мира по просьбе самого спортсмена.

Клебо первым пересёк финишную черту в классическом масс-старте на 50 км, но был дисквалифицирован. Жюри FIS решило, что норвежец создавал помехи шедшему первым россиянину Александру Большунову. Чемпионом мира был признан норвежец Эмиль Иверсен. 9 марта норвежская федерация подала апелляцию в FIS. Норвежцы просили признать инцидент гоночным и сохранить первоначальные результаты. Вчера, 10 марта, Клебо публиковал пост в «Инстаграме» и попросил отозвать апелляцию. Федерация прислушалась к просьбе Йоханнеса.

«В любом случае от такой золотой медали остался бы осадок. Самое важное, что Йоханнес самому себе доказал — он может выступать в марафоне. Думаю, после решения отозвать апелляцию репутация Йоханнеса будет только лучше. В любом случае выиграть апелляцию было мало шансов», — приводит слова Бьорна NRK.

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