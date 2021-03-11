Норвежский эксперт отреагировал на отзыв апелляции по дисквалификации Клебо на ЧМ

Норвежский эксперт Торгейр Бьорн прокомментировал решение сборной Норвении отозвать апелляцию на дисквалификацию Йоханнеса Клебо после лыжного марафона на чемпионате мира по просьбе самого спортсмена.

Клебо первым пересёк финишную черту в классическом масс-старте на 50 км, но был дисквалифицирован. Жюри FIS решило, что норвежец создавал помехи шедшему первым россиянину Александру Большунову. Чемпионом мира был признан норвежец Эмиль Иверсен. 9 марта норвежская федерация подала апелляцию в FIS. Норвежцы просили признать инцидент гоночным и сохранить первоначальные результаты. Вчера, 10 марта, Клебо публиковал пост в «Инстаграме» и попросил отозвать апелляцию. Федерация прислушалась к просьбе Йоханнеса.

«В любом случае от такой золотой медали остался бы осадок. Самое важное, что Йоханнес самому себе доказал — он может выступать в марафоне. Думаю, после решения отозвать апелляцию репутация Йоханнеса будет только лучше. В любом случае выиграть апелляцию было мало шансов», — приводит слова Бьорна NRK.