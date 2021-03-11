Российские фристайлисты впервые в истории завоевали золото в смешанных соревнованиях на ЧМ

Сборная России по фристайлу завоевала золотую медаль в смешанных соревнованиях на чемпионате мира, который проходит в Алма-Ате (Казахстан). За национальную команду выступили Любовь Никитина, Павел Кротов и Максим Буров. Сборная России впервые первенствовала в смешанной командной акробатике.
Второе место заняла сборная Швейцарии, бронзовые медали завоевали представители Соединённых Штатов Америки.
Чемпионат мира по фристайлу. Командная акробатика. Смешанные соревнования. Финал
1. Россия — 300,94 балла
2. Швейцария — 293,46
3. США — 283,97
4. Беларусь — 247,74.
Напомним, ранее российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзу чемпионата мира в могуле. Победу в дисциплине одержала француженка Перрин Лаффон, второй стала хозяйка турнира Юлия Галышева.
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