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Российские фристайлисты впервые в истории завоевали золото в смешанных соревнованиях на ЧМ

Сборная России по фристайлу завоевала золотую медаль в смешанных соревнованиях на чемпионате мира, который проходит в Алма-Ате (Казахстан). За национальную команду выступили Любовь Никитина, Павел Кротов и Максим Буров. Сборная России впервые первенствовала в смешанной командной акробатике.

Второе место заняла сборная Швейцарии, бронзовые медали завоевали представители Соединённых Штатов Америки.

Чемпионат мира по фристайлу. Командная акробатика. Смешанные соревнования. Финал

1. Россия — 300,94 балла

2. Швейцария — 293,46

3. США — 283,97

4. Беларусь — 247,74.

Напомним, ранее российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзу чемпионата мира в могуле. Победу в дисциплине одержала француженка Перрин Лаффон, второй стала хозяйка турнира Юлия Галышева.