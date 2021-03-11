Орлов: Вяльбе обвиняет норвежцев в допинге. Ну что же она? Выложит факты — другое дело

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал слова главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которая намекнула, что норвежские лыжники, по её мнению, побеждают не в последнюю очередь благодаря легальному использованию запрещённых препаратов в рамках терапевтических исключений.

«Вяльбе обвиняет норвежцев в каких-то потусторонних силах, то есть в допинге. Но им нужны факты. Ну что же она? Уважаемая спортсменка, сама тренер. Но вот говорят, что у норвежских лыжников 18 медалей, а у наших — только 5. А у биатлонистов сколько золотых медалей? Ноль.

Пять медалей для нашего лыжного спорта — это очень хорошо. В лыжном спорте мы хотя бы в тренде. Для того чтобы такие вещи комментировать, надо знать факты. Если Вяльбе выложит факты на стол, тогда другое дело.

Весь мир интересуется, почему Болт так быстро бегает. Ну он всё время быстро бегает. В биатлоне Бьорндален был лучшим. Чего он всё время выигрывал? Заподозрить можно любого, но надо доказать», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге».