Александр Тихонов — о просьбе Йоханнеса Клебо отозвать апелляцию: совесть проснулась

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал поступок норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, который попросил отозвать апелляцию на его дисквалификацию в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Клебо первым пересёк финишную черту в марафоне, но был дисквалифицирован. Жюри FIS решило, что норвежец создавал помехи шедшему первым россиянину Александру Большунову, который после контакта с Йоханнесом сломал палку. Чемпионом мира был признан норвежец Эмиль Иверсен. 9 марта норвежская федерация подала апелляцию в FIS. Норвежцы просили признать инцидент гоночным и сохранить первоначальные результаты. Вчера, 10 марта, Клебо публиковал пост в «Инстаграме» и попросил отозвать апелляцию. Норвежская федерация прислушалась к просьбе Йоханнеса.

«Совесть проснулась. Это первый благородный поступок от норвежцев. Но, скорее всего, он пошёл на него под давлением прессы. Он понял, что ему будет несладко, у него не было другого выхода. Но будем говорить так: мужской поступок, заслуживающий уважения.



А членов комиссии, которые разбирали эпизод с финишем, я бы выгнал и больше в неё не принимал. А набрал бы новых членов, потому что золотую медаль отдали не по правилам. Приоритетов не должно быть ни у норвежцев, ни у кого – есть правила», — приводит слова Тихонова РИА «Новости».