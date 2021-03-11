Норвежский комментатор: Клебо нашёл лучший способ закончить чемпионат мира

Норвежский спортивный комментатор Ян Петтер Салтведт отреагировал на поступок лыжника Йоханнеса Клебо, который попросил отозвать апелляцию на его дисквалификацию в марафоне на чемпионате мира в Обертсдорфе.
Клебо первым пересёк финишную черту в классическом масс-старте на 50 км, но был дисквалифицирован. Жюри FIS решило, что норвежец создавал помехи шедшему первым россиянину Александру Большунову. Чемпионом мира был признан норвежец Эмиль Иверсен. 9 марта норвежская федерация подала апелляцию в FIS. Норвежцы просили признать инцидент гоночным и сохранить первоначальные результаты. Вчера, 10 марта, Клебо опубликовал пост в «Инстаграме» и попросил отозвать апелляцию. Федерация прислушалась к просьбе Йоханнеса.
«Я очень рад, что Клебо нашёл лучший и правильный способ закончить чемпионат мира. Он выбрал более элегантный путь, чем обращение в FIS. Все понимают, что Клебо недоволен решением жюри, но такое решение поможет сохранить репутацию в глазах публики», – приводит слова Салтведта NRK.
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