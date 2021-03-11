Тренер сборной России: Большунов не отзывал приглашение Клебо на свадьбу

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что российский лыжник Александр Большунов не отзывал приглашение на свадьбу, которое ранее вручил норвежцу Йоханнесу Клебо.

«Александр точно не отзывал приглашение и, насколько я знаю, не собирается это делать, оно остаётся в силе. Свадьба запланирована на конец апреля.



Приедет ли норвежец после этого случая в марафоне? Клебо очень опасается коронавируса, это может его остановить. Хотя, я не могу залезть к Йоханнесу в голову. Кто знает, может быть возьмёт и приедет.

Александр, конечно, переживал, но сейчас подуспокоился – нельзя жить одной гонкой, нужно смотреть вперёд», — приводит слова Бородавко «Советский спорт».

Клебо первым пересёк финишную черту в классическом масс-старте на 50 км на чемпионате мира в Обертсдорфе, но был дисквалифицирован. Жюри FIS решило, что норвежец создавал помехи шедшему первым Большунову. Чемпионом мира был признан норвежец Эмиль Иверсен. 9 марта норвежская федерация подала апелляцию в FIS. Норвежцы просили признать инцидент гоночным и сохранить первоначальные результаты. Вчера, 10 марта, Клебо публиковал пост в «Инстаграме» и попросил отозвать апелляцию. Федерация прислушалась к просьбе Йоханнеса.

На минувшей неделе стало известно, что Большунов вручил Клебо приглашение на свадьбу. Невестой Александра является лыжница Анна Жеребятьева.