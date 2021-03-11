Отец Иверсена: Эмиль понимает, что в марафоне Клебо был сильнее

Оле Мортен Иверсен, отец норвежского лыжника Эмиля Иверсена, прокомментировал скандальный эпизод, случившийся на финише марафона на чемпионате мира.

Первым финиш пересёк Йоханнес Клебо, но его лишили золотой медали за создание помехи Александру Большунову. Золото после этого досталось Иверсену, который пересёк финиш вторым. Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клебо, но затем отозвала её по просьбе самого лыжника.

«Я был удивлён, как и все (смеётся). Как Эмиль? Я ещё не говорил с ним. Но, думаю, он вздохнул с облегчением, что дело закрыто.

Полагаю, он спокойно воспринимал это дело. В любом случае он был доволен своим выступлением. Он знает, что Йоханнес в тот день был сильнее», — приводит слова Иверсена-старшего Dagbladet.