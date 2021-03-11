Крюгер — о третьем месте в марафоне: всегда буду считать, что финишировал четвёртым

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер поделился мнением о получении бронзовой медали по итогам классического масс-старта на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Напомним, жюри удовлетворило протест сборной России и лишило победы норвежца Йоханнеса Клебо, который на финишной прямой создал помехи россиянину Александру Большунову. В итоге чемпионом мира стал норвежец Эмиль Иверсен, который опередил Большунова, потому что тот после контакта с Клебо сломал палку. Крюгеру досталась бронза.
«На самом деле ситуация получилась абсурдной. Я с большим уважением отношусь к решению Йоханнеса. Что касается меня, то я всегда буду считать, что в той гонке пришёл к финишу четвёртым.
Когда я находился на пьедестале почёта и получал медаль, то чувствовал себя немного не на своём месте. В то же время я полагаю, что провёл хорошую гонку, которой был доволен, но, вероятно, никогда не почувствую, что заслужил эту медаль», — приводит слова Крюгера NRK.
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