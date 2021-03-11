Эмиль Иверсен: несправедливо, что у Клебо отобрали золото в масс-старте

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен поделился мнением о полученной золотой медали по итогам классического масс-старта на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Напомним, жюри удовлетворило протест сборной России и лишило победы норвежца Йоханнеса Клебо, который на финишной прямой создал помехи россиянину Александру Большунову. В итоге чемпионом мира стал Иверсен, Большунов получил серебряную медаль.

«После драматичного финала чемпионата мира у меня наконец-то появилось время, чтобы подвести итоги. Я невероятно горжусь своим выступлением в масс-старте и счастлив, что мне всё-таки удалось показать свой лучший результат. Мне кажется несправедливым, что у Йоханнеса, самого честного лыжника, отобрали золото таким образом.

Получилось так, что я войду в историю как чемпион мира в марафоне (что является моей самой абсурдной мечтой, но, конечно, я должен это отпраздновать). Я хотел бы поблагодарить и поздравить Йоханнеса, который наглядно показал, что является великим спортсменом и самым лучшим товарищем. Он продемонстрировал всему миру, что он лучший лыжник как на самой короткой, так и на самой длинной дистанции», — написал Иверсен на своей странице в «Инстаграме».