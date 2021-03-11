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Легрейд: вроде Большунов был первым, а Клебо его задел

Легрейд: вроде Большунов был первым, а Клебо его задел
Другие / Лыжный спорт 0
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Четырёхкратный чемпион мира, обладатель Малого хрустального глобуса норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд прокомментировал развязку лыжного марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Напомним, норвежец Йоханнес Клебо, который первым пересёк финишную черту, был дисквалифицирован за создание помех лидировавшему Александру Большунову. Из-за контакта с Клебо россиянин сломал палку и пропустил вперёд ещё и Эмиля Иверсена, который и был признан чемпионом мира.

«Конечно, мы все смотрели лыжный марафон. Единственное, я не сразу посмотрел финиш, так как мне нужно было идти на разминку перед пасьютом. Я его потом посмотрел. Это что-то потрясающее, настоящая драма.

Сложно сказать, кто прав. Вроде Большунов был первым, а Клебо его задел. Это всё непросто. Думаю, в произошедшем виноваты оба. Обидно, что мы все не увидели хорошего противостояния на финише.

Если бы мне на финише сломали палку, я бы, наверное, был просто в бешенстве. Но мы все понимаем, что в спорте такое может произойти и с лучшими. Главное, чтобы это не повторялось», — сказал Легрейд в эфире «Матч ТВ».

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