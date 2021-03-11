Йоханнес Бё: Клебо заслужил золото. Жюри приняло неверное решение

Лидер Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал скандальный инцидент, который случился на финише марафона в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) между россиянином Александром Большуновым и норвежцем Йоханнесом Клебо. Клебо первым пересёк финишную черту, но был дисквалифицирован за создание помех лидировавшему Большунову. Из-за этого россиянин сломал палку и пропустил вперёд ещё и Эмиля Иверсена, который и был признан чемпионом мира.



«Получается, что Клебо и Большунов боролись за один и тот же коридор. По мне, Большунов был первым. Но дело в том, что до коридора ещё было метров 20. То есть они боролись за одну и ту же позицию и оказались слишком близко. Да, Большунову не повезло сломать свою палку, но мне кажется, что Клебо заслужил золото.



Разумеется, сломать палку на финише — это большое разочарование. С другой стороны, это ведь игра. Большунов — отличный тактик, а соревноваться с Клебо в спринте невероятно сложно. Понятно, что Александр был первым и старался выбрать себе подходящий коридор. Но Клебо делал то же самое. В общем, это спорт. Здесь случаются столкновения.

Я написал Йоханнесу в «Инстаграме»: «Тебе просто не повезло. Жаль, что ты не выиграл золото. Ты его точно заслужил, а жюри приняло неверное решение», — сказал Бё в эфире «Матч ТВ».