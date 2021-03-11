Шведка Карлссон может пропустить заключительный этап Кубка мира в Энгадине

Шведская лыжница Фрида Карлссон может пропустить заключительный этап Кубка мира в Энгадине (Швейцария) из-за травмы, сообщил тренер женской национальной команды Магнус Ингессон.

«Рука ещё не полностью в порядке. Неизвестно, сможет ли она стартовать. Шансы 50 на 50», — приводит слова Игнессона ABC Nyheter со ссылкой на Radiosporten.

Напомним, по итогам масс-старта на 30 км на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) Фрида завоевала бронзовую медаль. Во время гонки она упала, из-за чего травмировала руку. Сразу после финиша она повалилась на снег, крича от боли. Карлссон оперативно оказали помощь, а затем увезли на машине скорой помощи. Изначально предполагалось, что у шведки перелом, однако, как выяснилось позже, его удалось избежать.