Фрида Карлссон пропустит финальный этап Кубка мира в Энгадине из-за травмы

Шведская лыжница Фрида Карлссон пропустит заключительный этап Кубка мира в Энгадине (Швейцария) из-за травмы.

«Конечно, мне жаль, но это самый безопасный вариант. Мне становилось всё лучше и лучше на протяжении недели, но нужно ещё подождать перед тем, как я смогу соревноваться. Не хочу рисковать», — приводит слова Карлссон NRK.

Напомним, по итогам масс-старта на 30 км на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) Фрида завоевала бронзовую медаль. Во время гонки она упала, из-за чего травмировала руку. Сразу после финиша она повалилась на снег, крича от боли. Карлссон оперативно оказали помощь, а затем увезли на машине скорой помощи. Изначально предполагалось, что у шведки перелом, однако, как выяснилось позже, его удалось избежать.