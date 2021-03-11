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Медработник норвежской лыжной ассоциации отреагировал на слова Вяльбе о TUE у лыжников

Медработник норвежской лыжной ассоциации отреагировал на слова Вяльбе о TUE у лыжников
Другие / Лыжный спорт 0

Медицинский работник норвежской лыжной ассоциации Ойстейн Андерсен отреагировал на слова президента ФЛГР Елены Вяльбе, которая не исключила, что прогресс норвежцев связан с терапевтическими исключениями (TUE).

«Высказывание, сделанное Вяльбе относительно терапевтических исключений в национальной команде Норвегии, не соответствует действительности.

При некоторых состояниях, требующих неотложного вмешательства, может возникнуть необходимость подать заявление на TUE уже после окончания лечения. К счастью, такое случается редко: было лишь несколько случаев за последние четыре года», — приводит слова Андерсена Dagbladet.

Ранее высказывание Вяльбе прокомментировал известный комментатор Геннадий Орлов.

Орлов: Вяльбе обвиняет норвежцев в допинге. Ну что же она? Выложит факты — другое дело
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