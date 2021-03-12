Второй в сезоне лыжно-сноубордический контест Red Bull Homerun состоится 13 марта

Завтра, 13 марта, в Шерегеше состоится второй в сезоне лыжно-сноубордический контест Red Bull Homerun.

Red Bull Homerun — этот массовый заезд лыжников и сноубордистов на скорость, принять участие в котором может любой желающий старше 16 лет. По итогам соревнований призы будет разыграны в четырёх номинациях — горные лыжи (мужчины и женщины), сноуборд (мужчины и женщины).

Отметим, что масс-старт пройдёт на высоте 1230 м. По правилам, каждый должен бегом преодолеть 100 м до лыж или сноуборда, на ходу встегнуться и преодолеть трассу скоростного спуска протяжённостью 3480 м с перепадом высот 629 м. Финишировать участники будут на высоте 601 метр над уровнем моря.

Лыжно-сноубордический контест Red Bull Homerun.

Вручение наград состоится в рамках апре-ски-вечеринки на закате.

Соревнования Red Bull Homerun впервые прошли в России 4 марта в горах сочинского курорта «Роза Хутор». В спортивном мероприятии приняли участие 203 горнолыжника и сноубордиста (29 женщин и 174 мужчины).

Программа соревнований:

10:00 — 14:00 — Подтверждение регистрации. Выдача стартовых номеров.

14:30 — 15:30 — Сбор участников в стартовой зоне

15:30 — Бриф участников

15:50 — Старт гонки

16:30 — Окончание гонки

16:30 — Apreski Party («Cектор Е»)

16:45 — Церемония награждения в финишной зоне

21:00 – After Party (Бар «Rooks»)