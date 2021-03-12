Подписчик жёстко раскритиковал Драчёва после его слов о Большунове. Владимир ответил

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв оказался под огнём критики после слов о чемпионе мира 2021 года в скиатлоне российском лыжнике Александре Большунове. Напомним, ранее Драчёв заявил, что в скандальном инциденте на финише марафона на чемпионате мира правила нарушал не только Йоханнес Клебо, но и Большунов.
«Продажный ты, Драчёв, в биатлоне ничего не сделал, ещё и в лыжах высказал мнение человека, явно не уважающего свою страну», — написал один из подписчиков в комментариях к посту Драчёва в «Инстаграме».
«Это моё мнение, а у вас может быть другое! Страна тут ни при чём!» — ответил Владимир.
Фото: https://www.instagram.com/drachev_vladimir/?hl=ru
Напомним, победителем гонки на 50 км признали финишировавшего вторым Эмиля Иверсена, после того как сборная Норвегии по просьбе Клебо отозвала апелляцию на его дисквалификацию. Большунов остался с серебром.
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