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Расписание финального этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2020/2021 в Энгадине

С 13 по 14 марта в Энгадине (Швейцария) пройдёт финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.

Лыжные гонки. Кубок мира. Финальный этап. Энгадин, Швейцария

Расписание соревнований

13 марта

13:40 мск – 15 км, классический стиль, масс-старт.

17:30 – 10 км, классический стиль, масс-старт, женщины.

14 марта

10:15 – 30 км, свободный стиль, преследование, женщины.

12:35 – 50 км, свободный стиль, преследование, мужчины.

В общем зачёте Кубка мира у мужчин победу второй год подряд одержал российский лыжник Александр Большунов. За второе место сражается его соотечественник Иван Якимушкин, опережающий Федерико Пеллегрино и Мориса Манифика.

В женском зачёте победила американка Джессика Диггинс. Россиянка Юлия Ступак сражается за второе место, опережая Рози Бреннан и Эббу Андерссон.