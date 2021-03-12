Эксперт NRK: Большунов с юных лет покоряет марафон. У Клебо более нормальное развитие

Норвежский эксперт NRK Торгейр Бьорн сравнил успехи в марафоне соотечественника Йоханнеса Клебо и россиянина Александра Большунова.
«Нужно помнить, что оба — Клебо и Александр Большунов — родились в 1996 году. Но факт в том, что Большунов с необычайно юных лет стал покорять марафон. У Клебо же развитие более нормальное. Работа Клебо с его дедом требует больших усилий, но в этом сезоне они смогли добиться баланса», — приводит слова Бьорна NRK.
Марафон на прошедшем чемпионате мира в Оберстдорфе с участием Клебо и Большунова завершился скандалом. Норвежец первым пересёк финишную черту, но был дисквалифицирован. Жюри FIS решило, что Клебо создавал помехи шедшему первым Большунову. Чемпионом мира в итоге был признан норвежец Эмиль Иверсен. Большунову досталось серебро.
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