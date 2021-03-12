Тренер сломавшего руку лыжника Спицова рассказал о его состоянии

Андрей Иванов, личный тренер лыжника сборной России Дениса Спицова, рассказал о состоянии подопечного.
Напомним, 24-летний Спицов получил перелом 1 марта во время тренировки, из-за чего ему пришлось досрочно завершить выступление на чемпионате мира. Ему диагностировали перелом пятой пястной кости левой руки и 6 марта провели операцию.
«Денис сейчас находится в Тюмени и уже возобновил восстановительные тренировки, это случилось на третий день после операции. Небольшие болевые ощущения ещё присутствуют, но он уже взял палку в травмированную руку и потихоньку тренируется.
Мы с ним находимся постоянно на связи, Денис готовится к чемпионату России и надеется выступить на этом турнире. Не во всех гонках, конечно, но хотя бы в двух видах», — цитирует тренера ТАСС.
Чемпионат России по лыжным гонкам пройдёт с 27 марта по 4 апреля в Тюмени.
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