Андрей Ларьков не выступит на финальном этапе Кубка мира по лыжным гонкам
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что Андрей Ларьков не примет участия в финальном этапе Кубка мира, который пройдёт в Энгадине (Швейцария) 13 и 14 марта.
«Ларьков не приедет – он простудился», — приводит слова Бородавко «Советский спорт».
В состав сборной России на финальный этап Кубка мира вошли: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Илья Семиков, Евгений Белов, Артём Мальцев, Илья Порошкин, Татьяна Сорина, Наталья Непряева, Юлия Ступак, Христина Мацокина, Мария Истомина, Алиса Жамбалова.
В программе соревнований в Энгадине классический масс-старт на 10 км у женщин и на 15 км у мужчин, а также гонка преследования свободным стилем на 30 и 50 км соответственно.
Тренер сборной России отреагировал на отзыв норвежской апелляции по дисквалификации Клебо
Рекомендуем вам
- 12 марта 2021
-
12:41
-
12:23
-
12:01
-
11:55
-
11:45
-
11:30
-
11:09
-
10:49
-
10:15
-
09:28
-
01:14
- 11 марта 2021
-
23:55
-
23:35
-
19:53
-
19:49
-
19:36
-
19:00
-
18:30
-
17:25
-
16:42
-
16:02
-
16:00
-
15:53
-
15:39
-
13:58
-
13:54
-
13:34
-
13:19
-
12:47
-
12:19
-
12:09
-
11:51
-
11:41
-
11:22
-
11:02
Партнерский контент
Рекомендуем вам