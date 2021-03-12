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Елена Вайцеховская прокомментировала просьбу Клебо отозвать апелляцию на дисквалификацию

Елена Вайцеховская прокомментировала просьбу Клебо отозвать апелляцию на дисквалификацию
Другие / Лыжный спорт 0
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Олимпийская чемпионка 1976 года по прыжкам в воду Елена Вайцеховская прокомментировала просьбу норвежского лыжника Йоханнеса Клебо отозвать апелляцию сборной Норвегии на его дисквалификацию в марафоне на чемпионате мира.

Напомним, в марафоне на чемпионате мира Клебо спровоцировал столкновение с Александром Большуновым на финише гонки. Норвежец, который первым пересёк финиш, получил дисквалификацию, а россиянин, ставший третьим на дистанции, завоевал серебро.

«Йоханнес Клебо, настоявший на прекращении юридического разбирательства, одержал победу, ценность которой гораздо выше выигранного в Оберстдорфе марафона. Там Клебо демонстрировал масштаб спортивного таланта. Сейчас же впору вести речь о масштабе личности.

Сейчас можно только гадать, чем могло бы завершиться российско-норвежское противостояние в офисах, если бы его жёстко не пресёк сам Клебо. Отрешившись от национальных и личных пристрастий, подспудно заставляющих болельщиков поддерживать исключительно «своих» и видеть врага в тех, кто эту позицию не разделяет, несложно будет понять: в этом проклятом марафоне Йоханнес пострадал ничуть не меньше, чем Александр.

Он точно так же, а возможно, даже сильнее рвался к победе в этой совершенно нехарактерной для себя гонке. И, кстати, после всех протестов и разбирательств с демонстрацией множества фото- и видеоматериалов можно было обратить внимание на то, что от столкновения с Большуновым норвежец уклонялся на финише, как мог: он даже в какой-то момент был близок к тому, чтобы перешагнуть заградительные пирамидки. И уж точно победа такой ценой была Клебо не нужна.

Вот цитата Йоханнеса Клебо:

«Относиться к Большунову я буду, как и раньше. Мы ещё много лет будем вместе с ним участвовать в гонках. Он хороший лыжник, которого я, надеюсь, смогу победить. Так что будем надеяться, что подобная ситуация не повторится...»

И разве можно не уважать Йоханнеса за эти слова?» — написала Вайцеховская в статье на сайте «RT на русском».

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