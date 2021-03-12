В FIS отреагировали на отзыв апелляции на дисквалификацию Клебо

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) прокомментировали решение сборной Норвегии отозвать апелляцию на дисквалификацию Йоханнеса Клебо в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Результат мужской гонки на 50 км теперь является официальным», — цитирует представителя FIS ТАСС.

Клебо первым пересёк финишную черту в марафоне, но был дисквалифицирован. Жюри FIS решило, что норвежец создавал помехи шедшему первым россиянину Александру Большунову. Чемпионом мира в итоге был признан норвежец Эмиль Иверсен, Большунову досталось серебро. 9 марта норвежская федерация подала апелляцию в FIS. Норвежцы просили признать инцидент гоночным и сохранить первоначальные результаты. 10 марта Клебо опубликовал пост в «Инстаграме» и попросил отозвать апелляцию. Федерация прислушалась к просьбе Йоханнеса.