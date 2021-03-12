Комментатор NBC: когда смотрел инцидент Большунова с Клебо, в голове была битва с Мяки

Комментатор NBC Чад Салмела рассказал, какие мысли пришли к нему, когда он смотрел финиш лыжного марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).
«Я работал комментатором этой гонки на американском телевидении и старался быть максимально беспристрастным. Честно говоря, во время гонки вообще ничего необычного там не увидел. Мне показалось, что Большунов просто понял, что проигрывает, сдался и сломал палку после того, как пересёк линию. Но потом нам стали показывать повтор. Я посмотрел на то, где случился контакт, и моментально вспомнил эпизод, произошедший в Лахти. Моя первая мысль в тот момент: так, жюри будет смотреть на то, кто находился впереди. А в этот раз было куда сложнее определить лидера.
Инцидент с участием Большунова и Клебо вызвал множество обсуждений. Есть люди, поддерживающие решение жюри, другие выступают против. Вторые считают, что правила слишком размыты и лидеру дают очень много свободы в перекрытии сзади идущего лыжника.
Мог ли Большунов отступить? Та финишная битва с Мяки по-прежнему сидела в голове. Даже у меня перед глазами стояла та картина, когда я смотрел инцидент Большунова с Клебо. Я как комментатор тоже разбирал этот эпизод сквозь призму событий в Лахти», — рассказал Салмела в подкасте Threshold.
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