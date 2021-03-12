Американский лыжник: я был очень удивлён, когда Клебо дисквалифицировали

Неоднократный призёр этапов Кубка мира американский лыжник Симеон Хэмилтон поделился мнением о дисквалификации Йоханнеса Клебо в марафоне на чемпионате мира. Напомним, Клебо лишили золотой медали за создание помехи россиянину Александру Большунову, который в результате контакта с норвежцем сломал палку незадолго до финиша гонки.

«Я находился в зоне для тренеров, на вершине трассы, и оттуда было плохо видно финишную прямую. Поэтому мы смотрели на экран, и поначалу выглядело так, что ничего там не произошло. Казалось, Большунов просто докатывает до финиша с двумя палками, просто чуть медленнее, чем Клебо. Но в этот момент начались переговоры по рации о контакте, о сломанной палке. Лишь через пару часов я посмотрел этот момент в замедленном повторе. Для меня это выглядело как самый обычный гоночный контакт. Если бы мы строго следовали правилам гонок, лыжники получали бы гораздо больше предупреждений, дисквалификаций, отстранений. Я смотрел и думал: «Подобное случается постоянно». Понятно, что это финишная прямая гонки чемпионата мира, поэтому нельзя было не рассматривать этот инцидент. Но я был сильно удивлён, когда члены жюри приняли решение дисквалифицировать Клебо. Повторюсь, это выглядело как самый типичный, обыденный несчастный случай в гонке.

Это не мошенничество, если ты используешь все участки трассы для получения преимущества. Всегда можно выкрутиться и сказать: «На такой быстрой трассе я имею полное право идти вплотную к V-образным заграждениям перед поворотом и после него. Мне никто не запрещает использовать все сантиметры трассы, когда соперник идёт позади меня. Если так получается, что стремящийся меня обогнать лыжник оказывается заблокирован, это его проблема, ведь он позади». Но я не понял, почему эти синие V-образные заграждения поставили так близко к финишным коридорам. Если бы они стояли чуть дальше, то у Клебо было бы достаточно места. Всё-таки хотелось бы, чтобы V-образные заграждения не стояли в тот момент справа. Клебо мог бы пойти там, и мы бы увидели честную битву бок о бок, пусть даже Йоханнес и не был в лыжне. Думаю, все были бы рады увидеть честный поединок между этими двумя лыжниками на финише», — сказал Хэмилтон в подкасте Threshold.