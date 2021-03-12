Линн Сван — о чемпионате мира: вместо медалей я возвращаюсь домой с дырками в зубах

Шведская лыжница Линн Сван оценила выступление на чемпионате мира в Обетсдорфе (Германия). Она была одним из фаворитов в спринте, но не смогла пробиться в финал.
«Швеция провела очень хороший чемпионат и вернулась домой с большим количеством медалей. Но я сидела в комнате, даже умудрилась заболеть. Были очень смешанные чувства. Для меня как лыжницы это была самая тяжёлая неделя в моей жизни.
Я была невероятно разочарована, и в таких ситуациях знаю, что будет лучше, если пойду и немного успокоюсь, подышу и разберусь, прежде чем пойду и поболтаю со всеми. Так что молчание было очень долгим, две недели. Я не люблю стоять в стороне или сидеть на скамейке запасных, поэтому мне очень приятно соревноваться.
В то же время отлично провела время, потому что было солнечно, я была в приятной обстановке и ела торт каждый день. Так что вместо медалей я возвращаюсь домой с дырками в зубах. Не так я себе всё это представляла.
Эстафета была огромным шведским провалом. Я говорила, что мы фавориты, но никогда не знаешь, как всё сложится. Норвегия смела нас с трассы, а я смотрела гонку в гостиничном номере. Они были очень сильны, мы должны попытаться дать им отпор в следующем году. Похоже, мы, шведы, не справляемся со статусом фаворита, потому что именно тогда случаются неудачи.
Я не такая сумасшедшая, как можно подумать. Не стала ломать гостиничный номер, даже если бы было такое желание. Остаётся только сжать кулаки и идти вперёд», — цитирует Сван NRK.
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