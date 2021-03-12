Сергей Устюгов выступит как минимум в одной гонке на чемпионате России

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов намерен пробежать как минимум одну гонку на чемпионате России. Об этом сообщил тренер сборной России Маркус Крамер.

«Он постарается выступить минимум в одной гонке, но прежде нам надо посмотреть, что он сможет сделать на тренировках», — приводит слова Маркуса Крамера ТАСС.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдёт в Тюмени с 27 марта по 4 апреля.

Напомним, Сергей Устюгов получил травму во время контрольной тренировки 21 февраля. Он вышел на старт в первой гонке на чемпионате мира – индивидуальном спринте — в котором занял пятое место. После этого отказался участвовать в следующей гонке, командном спринте, и уехал из Оберстдорфа, где проходил турнир.