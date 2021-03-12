Губерниев: говорил же, плотно возьмусь за лыжные гонки — и рейтинг взлетит до небес!

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал то, что, по данным Mediascope, самой популярной спортивной трансляцией в России за период с 1 по 7 марта стала мужская марафонская гонка на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Губерниев комментировал 50-километровый заезд.

«Говорил же, плотно возьмусь за лыжные гонки — и рейтинг взлетит до небес!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, мужской марафон на чемпионате мира закончился скандалом. Первым финишную черту пересёк норвежец Йоханнес Клебо, однако его лишили золотой медали, так как незадолго до финиша он создал помеху россиянину Александру Большунову, который сломал палку. Победителем признали Эмиля Иверсена, который финишировал вторым на дистанции, Большунову досталось серебро. Сборная Норвегии подала апелляцию на дисквалификацию Клебо, но затем отозвала её по просьбе лыжника.