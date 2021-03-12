Ласицкене, Шубенков и ещё пятеро россиян вошли в пул тестирования на 2-й квартал 2021 года

Семь российских легкоатлетов вошли в пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) на второй квартал 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную в World Athletics.

По сравнению с первым кварталом российское представительство в международном пуле тестирования не изменилось. В него по-прежнему входят чемпионки мира 2019 года Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова, прыгуны в высоту Михаил Акименко и Илья Иванюк, многоборец Илья Шкуренёв, Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами) и Василий Мизинов (спортивная ходьба).

В 2020 году в международный пул тестирования также входил прыгун с шестом Тимур Моргунов. Все вышеназванные спортсмены в январе 2020 года также были включены в расширенный пул тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА).