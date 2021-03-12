Гимнаст Артур Далалоян во второй раз стал отцом

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян во второй раз стал отцом.
Девочка появилась на свет накануне старта гимнаста в многоборье на чемпионате России в Пензе. Артур занял второе место из-за ошибки на брусьях: исполняя соскок, он приземлился на спину.
«Я выступал сегодня с розовой резиночкой. Вчера в 22:55 жена подарила мне вторую дочь, чему я несказанно рад, и это самое главное. Это самое большое счастье для меня, а всё остальное лирика. Пока я не осмеливаюсь говорить, как назвали. Как жена точно даст мне зелёный свет, тогда я выложу, наверное, пост в своём «инстаграме». Когда ты душой, головой немножко в другую сторону расположен, тяжело собирать тут какие-то комбинации. Могу сказать, что ни один снаряд не дался мне легко, везде были какие-то моменты. Это всё эмоциональный фон, всё будет чуть позже, а здесь можно немножко похалявить (смеётся).
На брусьях элемент перед соскоком не получился, там было очень много «мёда» на брусьях, и поскользнулась рука, дальше по инерции меня скинуло. По правилам гимнастики, когда происходит такой инцидент, не считают полностью соскок, считают полностью падение, и меня больше чем на два балла наказали из-за этой раздельной ошибки, хотя я повторил соскок, но, оказывается, на брусьях этого нельзя. Я постарался объяснить свою позицию, что я упал не на соскоке, а была ошибка и этот досадный момент произошёл раньше, когда я делал подъём. Не захотели меня выслушивать, да и ладно, плевать вообще (смеётся).
Я стал сильнее от этого, опытнее, внимательнее, в следующий раз буду по-другому относиться. Чемпионаты России для этого и даны, чтобы набираться опыта, чтобы становиться внимательнее и сильнее, бороться дальше. Ни один путь к медалям больших турниров не может быть без проблем. Я отношусь к этому абсолютно спокойно», — приводит слова Далалояна «РИА Новости».
- 12 марта 2021
-
19:52
-
19:15
-
19:03
-
17:26
-
17:14
-
16:23
-
15:29
-
15:28
-
15:16
-
15:00
-
14:44
-
14:37
-
14:33
-
14:25
-
12:41
-
12:23
-
12:01
-
11:55
-
11:45
-
11:30
-
11:09
-
10:49
-
10:15
-
09:28
-
01:14
- 11 марта 2021
-
23:55
-
23:35
-
19:53
-
19:49
-
19:36
-
19:00
-
18:30
-
17:25
-
16:42
-
16:02