Гимнаст Артур Далалоян во второй раз стал отцом

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян во второй раз стал отцом.

Девочка появилась на свет накануне старта гимнаста в многоборье на чемпионате России в Пензе. Артур занял второе место из-за ошибки на брусьях: исполняя соскок, он приземлился на спину.

«Я выступал сегодня с розовой резиночкой. Вчера в 22:55 жена подарила мне вторую дочь, чему я несказанно рад, и это самое главное. Это самое большое счастье для меня, а всё остальное лирика. Пока я не осмеливаюсь говорить, как назвали. Как жена точно даст мне зелёный свет, тогда я выложу, наверное, пост в своём «инстаграме». Когда ты душой, головой немножко в другую сторону расположен, тяжело собирать тут какие-то комбинации. Могу сказать, что ни один снаряд не дался мне легко, везде были какие-то моменты. Это всё эмоциональный фон, всё будет чуть позже, а здесь можно немножко похалявить (смеётся).

На брусьях элемент перед соскоком не получился, там было очень много «мёда» на брусьях, и поскользнулась рука, дальше по инерции меня скинуло. По правилам гимнастики, когда происходит такой инцидент, не считают полностью соскок, считают полностью падение, и меня больше чем на два балла наказали из-за этой раздельной ошибки, хотя я повторил соскок, но, оказывается, на брусьях этого нельзя. Я постарался объяснить свою позицию, что я упал не на соскоке, а была ошибка и этот досадный момент произошёл раньше, когда я делал подъём. Не захотели меня выслушивать, да и ладно, плевать вообще (смеётся).

Я стал сильнее от этого, опытнее, внимательнее, в следующий раз буду по-другому относиться. Чемпионаты России для этого и даны, чтобы набираться опыта, чтобы становиться внимательнее и сильнее, бороться дальше. Ни один путь к медалям больших турниров не может быть без проблем. Я отношусь к этому абсолютно спокойно», — приводит слова Далалояна «РИА Новости».