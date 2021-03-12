Станислав Поздняков: флаг ОКР успешно прошёл боевое крещение на чемпионатах мира

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подвёл итоги чемпионатов мира по зимним видам спорта – биатлону, лыжным гонкам, санному спорту, бобслею и скелетону, конькобежному спорту, шорт-треку, фристайлу и сноуборду. На всех этих соревнованиях из-за санкций ВАДА российские спортсмены выступали без флага и гимна страны.
«Я очень рад за наших «зимников», за выступлениями сборных на чемпионатах мира слежу внимательно, тем более что уже меньше года до старта зимних Олимпийских игр, и нынешние результаты во многом показательны. В лыжных гонках много эмоций было, мне кажется, вся команда и Александр Большунов по степени популярности сейчас выходят на первые роли в нашем спорте в целом. И, конечно, успехи во фристайле и сноуборде впечатляют, 12 медалей уже в общей сложности наши спортсмены завоевали на чемпионатах мира в нынешнем году, из них 5 золотых, отличный результат. Будем считать, что флаг Олимпийского комитета России, под которым сейчас выступали наши команды, успешно прошёл боевое крещение, здесь есть определённый символизм, и хорошо, что он позитивный», — приводит слова Позднякова ТАСС.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
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