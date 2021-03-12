CAS не разрешил России использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиадах в Токио и Пекине

Спортивный арбитражный суд (CAS) не разрешил России использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине, сообщает Inside the Games.
В CAS отметили, что из-за санкций государственный гимн России или любой «связанный с Россией» гимн не может официально исполняться или звучать в любом месте проведения мероприятий на Играх, в том числе на церемониях открытия, закрытия и вручения медалей.
«Комиссия CAS считает, что «любой гимн, связанный с Россией» — это любая песня, связанная со страной, в том числе «Катюша», — говорится в заявлении.
Напомним, 17 декабря 2020 года CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. РУСАДА также решило не подавать апелляцию на вердикт CAS.
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