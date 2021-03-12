Стало известно, кто из российских лыжников выступит в финале Кубка мира

Опубликованы стартовые листы классических масс-стартов в финале Кубка мира в Энгадине (Швейцария).
В составе женской сборной России выступят Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Христина Мацокина, Мария Истомина, Вероника Степанова и Евгения Крупицкая.
За мужскую национальную команду побегут Александр Большунов, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Евгений Белов, Артём Мальцев, Алексей Червоткин, Илья Семиков и Илья Порошкин.
Завтра, 13 марта, первыми на старт выйдут мужчины. Гонка с общего старта классическим стилем на 15 км начнётся в 13:40 мск. Женский масс-старт на 10 км – в 17:30 мск. Стартовые листы на гонку преследования, которая в воскресенье завершит кубковый сезон, станут известны по итогам масс-стартов.
Напомним, что финал Кубка мира по лыжным гонкам был перенесён в Энгадин из Норвегии по причине ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
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