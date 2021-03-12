Большунов: было бы неплохо потренироваться с Клебо

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о соперничестве с норвежцем Йоханнесом Клебо.
Клебо выступил на первом этапе Кубка мира в Руке, а затем пропускал кубковые старты из-за опасения заразиться коронавирусом. Клебо вернулся только на этапе в Фалуне, а затем выступил на чемпионате мира.
«Чтобы обыграть Йоханнеса, мне нужно еще немного потренироваться. Было бы неплохо, если бы удалось потренироваться с ним вместе, чтобы в будущем навязать ему борьбу в финишном спурте.
Немного скучал по нему в первой части сезона. Он является главным моим соперником, которого я хочу обыгрывать в каждой гонке, но не всегда это получается, потому что многие из них заканчиваются спринтерскими разборками, где он на данный момент лучший», — приводит слова Большунова «РИА Новости».
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