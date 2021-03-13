Большунов пошутил, что в гонках финала Кубка мира не будет нарушать социальную дистанцию

Российский лыжник Александр Большунов заявил, что успел отойти от неприятного инцидента на финише лыжного марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Норвежец Йоханнес Клебо обгонял Большунова на финишной прямой вне лыжни. В результате контакта Александр сломал палку и стал третьим. После финиша россиянин заплакал от несправедливости. Жюри FIS удовлетворило протест России и дисквалифицировало Клебо, Большунов стал вторым. Норвежцы подали апелляцию, но отозвали её по просьбе Йоханнеса.
«Уже отошёл от чемпионата мира, это осталось всё там, в Германии, в Оберстдорфе. После финиша был момент, когда было много эмоций, был очень сильно расстроен, но это продолжалось недолго и осталось там. Когда приехали в Швейцарию, мысли уже были об этапе Кубка мира и как показать хороший результат на этих соревнованиях.
Стратегия будет одна — не нарушать социальную дистанцию, держаться от всех спортсменов хотя бы на 1,5 метра, чтобы не было никаких казусов (смеётся)», — приводит слова Большунова «РИА Новости».
Финал Кубка мира пройдёт 13 и 14 марта в Швейцарии. Большунов досрочно завоевал «Большой хрустальный глобус».
- 13 марта 2021
-
01:02
-
00:43
-
00:21
-
00:10
- 12 марта 2021
-
23:58
-
23:34
-
23:29
-
23:17
-
19:52
-
19:15
-
19:03
-
17:26
-
17:14
-
16:23
-
15:29
-
15:28
-
15:16
-
15:00
-
14:44
-
14:37
-
14:33
-
14:25
-
12:41
-
12:23
-
12:01
-
11:55
-
11:45
-
11:30
-
11:09
-
10:49
-
10:15
-
09:28
-
01:14
- 11 марта 2021
-
23:55
-
23:35