Большунов: хочу на Олимпийских играх завоевать ту медаль, которой ещё у меня нет

Российский лыжник Александр Большунов подвёл итоги сезона-2020/2021 и рассказал о целях на Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине в 2022 году.

«Цели практически все были достигнуты в этом сезоне. Главная цель была взять золото чемпионата мира, я её добился. Хотел ещё одно золото, но не получилось (смеётся). Была цель выиграть общий зачёт Кубка мира, цель достигнута, и «Тур де Ски» также выиграл, поэтому все цели достигнуты.

Уроков в этом сезоне было много. Надеюсь, весь опыт, который получил в этом сезоне, пригодится в следующем, где постараюсь показать чуть получше результат, чем в этом.

Мы пока не обсуждали, как будем готовиться к Олимпийским играм и какие будем делать тренировки. План подготовки, думаю, будет таким же, как и в последние годы, возможно, за исключением отдельных тренировок, которые придётся делать в преддверии Олимпийских игр. В этом сезоне убедился, что двигаюсь в правильном направлении. Хочу на Олимпийских играх завоевать ту медаль, которой ещё у меня нет», — приводит слова Большунова «РИА Новости».