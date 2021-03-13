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Лещенко — о запрете использовать «Катюшу»: надо каждому спортсмену петь её на пьедестале

Лещенко — о запрете использовать «Катюшу»: надо каждому спортсмену петь её на пьедестале
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Народный артист РСФСР Лев Лещенко отреагировал на решение спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которому России запретили использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

«Думаю, они запретят и «Подмосковные вечера». Не надо было, может, будировать песню в качестве гимна. А просто петь «Катюшу» на пьедестале. Это будет достаточно хорошо. Надо просто всем спортсменам, которые едут на Олимпиаду, выучить «Катюшу». И когда флаг поднимается, петь её. Это будет достойным выходом из этой ситуации. Запрет? А как спортсмену могут запретить петь что-то? Это может не звучать в трансляции, но человек может петь на пьедестале», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

CAS не разрешил России использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиадах в Токио и Пекине
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