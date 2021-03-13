«Ни о какой справедливости не может идти и речи». Реакция Госдумы на запрет «Катюши»

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев оценил решение спортивного арбитражного суда (CAS) запретить России использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

«Справедлив ли запрет CAS использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде? Ни о какой справедливости здесь не может идти и речи, если нашей стране и так CAS запретил использовать гимн и символику. Сейчас любые попытки заменить гимн другим музыкальным произведением не будут иметь успех. С другой стороны, нам же запретили использовать только гимн, а не любое музыкальное произведение, связанное с Россией. Это более вольное толкование решения CAS.

Как альтернативу, в качестве иронии над CAS я бы предложил использовать гимн Советского Союза. По букве закона, нам запрещён гимн Российской Федерации, а гимн СССР — нет. Пусть они тогда допишут к своему решению, что нам вообще запрещена любая музыка. А то приняли решение и начинается: «Вот это тоже нельзя. Это тоже. Это тоже», — сказала Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.