Норвежский эксперт: в Энгадине увидим тягу к реваншу и сразимся с сильным Большуновым
Норвежский эксперт телеканала TV2 Петтер Соленг Скинстад поделился ожиданиями от противостояния норвежских лыжников с россиянином Александром Большуновым на заключительном этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария). В программе соревнований — масс-старт на 15 км классическим ходом и гонка преследования на 50 км коньковым ходом.
«Думаю, мы увидим стремление к реваншу и сразимся с сильным Большуновым. Но таким он был и перед чемпионатом мира. Он жёсткий спортсмен, против которого интересно соревноваться», — приводит слова Скинстада Dagbladet.
Лыжные гонки. Кубок мира. Финальный этап. Энгадин, Швейцария
Расписание соревнований
13 марта
13:40 мск – 15 км, классический стиль, масс-старт.
17:30 – 10 км, классический стиль, масс-старт, женщины.
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