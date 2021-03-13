Американская лыжница Софи Колдуэлл объявила о завершении карьеры

Призёр этапов Кубка мира, американская лыжница Софи Колдуэлл объявила о завершении профессиональной карьеры.

Колдуэлл выложила прощальный пост в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Софи Колдуэлл.

«Моя последняя гонка была две недели назад. Невозможно уместить все воспоминания на одной странице, но я точно знаю, что хочу сказать вам спасибо. Спасибо моей семье, тренерам, товарищам по команде, партнёрам и друзьям. Когда я вспоминаю свою лыжную карьеру, мне интересно думать о некоторых гонках и их результатах, но связи, которые я установила с людьми благодаря этому виду спорта, навсегда останутся лучшими воспоминаниями. Я твёрдо уверена, что результат становится особенным благодаря людям, с которыми вы им делитесь. У меня была невероятная команда поддержки, которая преодолела со мной все взлёты и падения. Товарищи по сборной сказали мне, что гордятся тем, что были со мной в команде. Мой тренер гордо стоял рядом со мной в лучший день моей жизни и сидел со мной в самый тяжёлый день. Оба, кстати, не имели ничего общего с лыжным спортом», — написала американка.