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Американский лыжник Симеон Хэмилтон объявил о завершении карьеры

Американский лыжник Симеон Хэмилтон объявил о завершении карьеры
Другие / Лыжный спорт 0
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Неоднократный призёр этапов Кубка мира американский лыжник Симеон Хэмилтон объявил о завершении карьеры.

«После 11 невероятных лет на Кубках мира наконец пришло время попрощаться. Хотел бы сообщить, что финал Кубка мира в эти выходные станет моим последним в качестве профессионального лыжника, но такое заявление было бы слишком гладким для 2021 года. И действительно, вместо этого я буду наблюдать за моими друзьями, которые примут участие в последних гонках сезона, находясь в изоляции всего в нескольких километрах от трассы. В понедельник у Софи был положительный результат теста на коронавирус, и так как я был в числе тех, кто с ней контактировал, нас немедленно разделили и изолировали. К счастью, результат оказался ложноположительным, и мы оба здоровы.

Приятно осознавать, что есть люди, которые приносят нам еду, отпускают шутки и делает всё возможное, чтобы наше настроение не падало, пока мы отбываем обязательный карантин (швейцарцы любят перестраховаться). Очень жаль, что нет никакой возможности принять участие в заключительных гонках, а затем завершить карьеру.

Я действительно не знаю, что ещё сказать об уходе, но я точно убеждён, что готов наконец перевернуть эту страницу и начать новые приключения вместе с моим лучшим другом, Софи Колдуэлл. За это время я встречал разных людей и участвовал во многих гонках. Всё это изменило мою жизнь к лучшему. Хотел бы поблагодарить каждого человека, который был со мной во время этого путешествия. Я бесконечно благодарен всем вам и никогда не забуду ни секунды этой невероятной жизни, которую мне посчастливилось прожить», — написал Хэмилтон на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Хэмилтона в «Инстаграме».

Американская лыжница Софи Колдуэлл объявила о завершении карьеры
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