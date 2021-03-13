Терезе Йохауг пропустит заключительный этап Кубка мира в Энгадине из-за травмы

Норвежка Терезе Йохауг не выступит на заключительном этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария) из-за воспаления запястья, информирует Aftonbladet.



«Всё в общем хорошо, но мне нужно дать руке отдохнуть несколько дней», — сказала Терезе Йохауг.



Напомним, что сегодня, 13 марта, в Энгадине состоятся мужской и женский масс-старты. Начало мужской гонки — в 13:40 мск, женской — в 17:30.



В общем зачёте Кубка мира у мужчин победу второй год подряд одержал российский лыжник Александр Большунов. За второе место сражается его соотечественник Иван Якимушкин, опережающий Федерико Пеллегрино и Мориса Манифика.

В женском зачёте победила американка Джессика Диггинс. Россиянка Юлия Ступак сражается за второе место, опережая Рози Бреннан и Эббу Андерссон.