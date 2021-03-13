Шведский журналист: ЧМ по лыжам закончился хаосом. В FIS создали все условия для этого

Шведский журналист Юхан Эск выступил с жёсткой критикой в сторону Международной федерации лыжного спорта (FIS) за скандал на финише чемпионата мира по лыжам в Оберстдорфе (Германия).
Напомним, Александр Большунов финишировал третьим после того, как сломал палку в результате контакта с Йоханнесом Клебо. После дисквалификации норвежца россиянина признали серебряным призёром, а золото досталось другому норвежцу – Эмилю Иверсену.
«Чемпионат мира по лыжным гонкам закончился хаосом, похожим на переполох в курятнике. Руководители лыжного спорта сами создали все условия для этого издевательства вместо финала.
Большая ошибка была в том, что они не вынесли ничего из хаоса на зимней эстафете в Лахти и не прояснили, что именно спортсмены могут, а чего не могут делать на финишной прямой. Уже тогда было очевидно, что нечто подобное случится и на Чемпионате мира.
По мнению главы жюри, вся ответственность за то, что палка Большунова задела Клебо, попала между ног россиянина и сломалась, лежит только на норвежце. Вы серьёзно? Перед чемпионатом мира правила следовало разобрать более подробно, ведь всем известно, что сейчас исход лыжных гонок всё чаще определяется в жесточайших финишных спуртах», — приводит слова Эска Dagens Nyheter.
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